Assegno unico, se non lo richiedo mi restano le detrazioni per i figli? (Di sabato 25 dicembre 2021) E' possibile non richiedere l'Assegno unico per i figli per continuare a fruire delle detrazioni figli a carico? L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 25 dicembre 2021) E' possibile non richiedere l'per iper continuare a fruire dellea carico? L'articolo .

Advertising

elenabonetti : L’assegno unico e universale è stato approvato in via definitiva. È un giorno importante che segna la scelta di con… - ivanscalfarotto : Il consiglio dei Ministri ha approvato in via definita l’Assegno unico e universale. Dalla Leopolda alla Gazzetta U… - marcodimaio : Approvato in via definitiva dal governo l’assegno unico e universale. Un passo storico per il nostro paese nel sost… - orizzontescuola : Assegno unico, se non lo richiedo mi restano le detrazioni per i figli? - tonyferrante9 : @matteosalvinimi Matteo per caso ti senti il fratello di Gesù? Cioè la Madre Maria, Giuseppe il padre e Matteo , il… -