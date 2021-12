Adriano | Pandev e i 5 migliori colpi invernali dell' Inter

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Adriano Pandev

Nel tempo l'Inter si è distinta per essere una delle società più attive sul mercato, anche quando si parla di gennaio. Nel 2010 Mourinho chiamò dalla Lazio Goran, pedina che poi divenne fondamentale per la conquista del Triplete. E in precedenza in inverno a Milano era arrivato un certo Dejan Stankovic... Ecco i migliori 5 colpi dei nerazzurri nel ...Shevchenko rispolvera, ma il macedone è quasi inesistente, così come il compagno di reparto ... la vetta di "Pinella" Baldini eBassetto adesso dista solamente un gol. Per il Genoa è ...La settimana travagliata della Sampdoria, segnata dall'arresto del suo presidente Ferrero, si chiude con una travolgente vittoria nel derby contro il Genoa. Un 3-1 che allontana i blucerchiati dalla z ...La Sampdoria dimentica la settimana horror: derby vinto e Genoa inguaiato. Sheva rischia? Lazio decisiva per il tecnico ucraino ...