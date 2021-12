Striscia, Roberto Lipari positivo al Covid: Natale in quarantena. 'Non sono asintomatico' (Di venerdì 24 dicembre 2021) Natale a casa con il Covid in quarantena per il conduttore di ' Striscia la notizia ' Roberto Lipari . Il conduttore, vaccinato, ha raccontato la sua esperienza col virus dal suo account social. Leggi ... Leggi su leggo (Di venerdì 24 dicembre 2021)a casa con ilinper il conduttore di 'la notizia '. Il conduttore, vaccinato, ha raccontato la sua esperienza col virus dal suo account social. Leggi ...

Advertising

telodogratis : Striscia la notizia: il conduttore Roberto Lipari ricoverato per Covid - infoitcultura : Roberto Lipari di Striscia ricoverato per Covid, il conduttore è vaccinato - HiPeople_21 : Press Review / «Striscia la Notizia», Roberto Lipari positivo al Covid, è stato ricoverato in ospedale: «Natale in.… - Maria33759436 : Roberto Lipari di Striscia ricoverato per Covid, il conduttore è vaccinato - MZorzy : RT @Elyspap: CONDUTTORE DI STRISCIA LA NOTIZIA ROBERTO LIPARI RICOVERATO IN OSPEDALE CON COVID: 31 ANNI, VAZZINATO CON DUE DOSI. https://t.… -