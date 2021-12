Skriniar fa chiarezza sul suo futuro | “Nuova esperienza? Vi dico tutta la verità”

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 24 dicembre 2021) “Inzaghi come un compagno di squadra, ci capisce, ci parla, scherza e ride con noi. Rinnovo? Non ne abbiamo ancora parlato, ma all’Inter sto bene”. Nel corso della lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, il difensore nerazzurro Milansi è soffermato su diversi argomenti, dalla sua infanzia al suo passaggio all’Inter, fino alla sfida di Champions League in programma con il Liverpool. Queste le sue parole: MilanINFANZIA – “Mio nonno, mio padre, mio fratello, tutti giocavano a calcio. Ho trasformato in un lavoro il mio sogno di bambino, mi pagano anche. All’inizio facevo pure gol, giocavo in attacco. Poi piano piano sono arretrato, fino in porta”. PRIMO RICORDO ITALIANO – “Non parlavo italiano. C’era uno slovacco, David Ivan, traduceva. Dopo 4 mesi se n’è andato, era dura. Non mi allenavo con la prima squadra, al ...