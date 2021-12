Manchester United | Rangnick | “In Inghilterra si gioca troppo | Coppa di Lega va abolita”

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Il tecnico delRalfha detto la sua in merito alle troppe partite in. Sulla stessa lunghezza d’onda di Guardiola e Klopp, il tedesco ha detto: “Sono consapevole chere nel Boxing Day fa parte della tradizione e concordo sul fatto che debba essere rispettata. Tuttavia altre cose andrebbero ridiscusse. L’è l’unicatra le cinque top europee in cui ci sono due coppe. Fino a qualche anno fa c’erano anche in Francia, ma poi ladiè stata. Credo che anche qui vada modificato. I calendari sonofitti, si. Approvo la decisione della FA (Football Association) di abolire il replay ...

Inattivo dall'11 dicembre a causa del Covid che ha fatto saltare le partite contro Brentford e Brighton, iltornerà in campo lunedì per sfidare il Newcastle. Intanto il tecnico 'ad interim' Ralf Rangnick si schiera dalla parte di coloro secondo i quali (vedi Guardiola e Klopp) in ...Il talento portoghese delha guadagnato ben 124 milioni di utenti Instagram in questo 2021 ed ora attualmente ne detiene addirittura 379. Situazione diversa per Lionel Messi, che, ...Il tecnico del Manchester United Ralf Rangnick ha detto la sua in merito alle troppe partite che si giocano in Inghilterra. Le sue parole.Inattivo dall'11 dicembre a causa del Covid che ha fatto saltare le partite contro Brentford e Brighton, il Manchester United tornerà in campo lunedì per sfidare il Newcastle. (ANSA) ...