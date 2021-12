L’attore Can Yaman è intenzionato a trasferirsi: ecco le motivazioni (Di venerdì 24 dicembre 2021) Per Can Yaman sta diventando sempre più difficile avere a che fare con le fan e i paparazzi che non gli danno pace: secondo le voci, L’attore sarebbe intenzionato a trasferirsi. Avevamo già parlato di Can Yaman e dei suoi problemi con le fan che non gli danno pace: L’attore, in questo periodo, sembrerebbe essere veramente esasperato dall’insistenza e dalla mancanza di rispetto di alcune ragazze che lo seguono, si presentano sotto casa sua citofonando anche la sera per avere un saluto o poter scattare un selfie. via InstagramSecondo i recenti gossip, L’attore sarebbe intenzionato a trasferirsi, in cerca di pace. Ormai i suoi seguaci sanno dove si trova il suo appartamento a Roma, vicino al Colosseo, e ... Leggi su ck12 (Di venerdì 24 dicembre 2021) Per Cansta diventando sempre più difficile avere a che fare con le fan e i paparazzi che non gli danno pace: secondo le voci,sarebbe. Avevamo già parlato di Cane dei suoi problemi con le fan che non gli danno pace:, in questo periodo, sembrerebbe essere veramente esasperato dall’insistenza e dalla mancanza di rispetto di alcune ragazze che lo seguono, si presentano sotto casa sua citofonando anche la sera per avere un saluto o poter scattare un selfie. via InstagramSecondo i recenti gossip,sarebbe, in cerca di pace. Ormai i suoi seguaci sanno dove si trova il suo appartamento a Roma, vicino al Colosseo, e ...

