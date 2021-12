Giorgio Mastrota, la fine con Natalia Estrada: “E’ stata colpa mia…” (Di venerdì 24 dicembre 2021) . Il re delle televendite si è assunto la responsabilità della rottura con la bella showgirl spagnola Intorno alla metà degli anni novanta erano una delle coppie più paparazzate e invidiate della televisione italiana. In svariate occasioni li si vedeva dominare le copertine delle riviste e dei rotocalchi di cronaca rosa. Entrambi giovani e belli, Natalia Estrada e Giorgio Mastrota erano all’apice del successo e della popolarità. Lei, spagnola di Gijon, ballerina sensuale e showgirl dinamica e spiritosa. Lui, dottore in scienze politiche, nato a Milano da famiglia di origini calabresi, giovane presentatore ambizioso e di talento. Natalia e Giorgio si conobbero all’inizio degli anni novanta in Spagna quando entrambi lavoravano per l’emittente Telecinco. ... Leggi su topicnews (Di venerdì 24 dicembre 2021) . Il re delle televendite si è assunto la responsabilità della rottura con la bella showgirl spagnola Intorno alla metà degli anni novanta erano una delle coppie più paparazzate e invidiate della televisione italiana. In svariate occasioni li si vedeva dominare le copertine delle riviste e dei rotocalchi di cronaca rosa. Entrambi giovani e belli,erano all’apice del successo e della popolarità. Lei, spagnola di Gijon, ballerina sensuale e showgirl dinamica e spiritosa. Lui, dottore in scienze politiche, nato a Milano da famiglia di origini calabresi, giovane presentatore ambizioso e di talento.si conobbero all’inizio degli anni novanta in Spagna quando entrambi lavoravano per l’emittente Telecinco. ...

