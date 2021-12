Variante Omicron, in Italia avanza a macchia leopardo (Di giovedì 23 dicembre 2021) La Variante Omicron del covid avanza rapidamente in Italia, con forti differenze regionali. A quanto apprende l’Adnkronos Salute riguardo ai dati all’attenzione della cabina di regia di oggi, si va da situazioni in cui la Variante ha già raggiunto l’80% ad aree in cui è quasi assente. Stamattina la cabina di regia si riunirà per valutare le misure da adottare. Nel pomeriggio poi il Cdm. Sul tavolo mascherina obbligatoria all’aperto in tutta Italia e Ffp2 nelle situazioni a maggior rischio assembramento, tamponi per i vaccinati tra seconda e terza dose, green pass più breve. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 23 dicembre 2021) Ladel covidrapidamente in, con forti differenze regionali. A quanto apprende l’Adnkronos Salute riguardo ai dati all’attenzione della cabina di regia di oggi, si va da situazioni in cui laha già raggiunto l’80% ad aree in cui è quasi assente. Stamattina la cabina di regia si riunirà per valutare le misure da adottare. Nel pomeriggio poi il Cdm. Sul tavolo mascherina obbligatoria all’aperto in tuttae Ffp2 nelle situazioni a maggior rischio assembramento, tamponi per i vaccinati tra seconda e terza dose, green pass più breve. L'articolo proviene daSera.

