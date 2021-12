Uno Mattina, terrore in studio: “Può succedere anche qui” (Di giovedì 23 dicembre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Dallo studio di Uno Mattina viene lanciato un allarme che arriva direttamente dall’estero: “Può succedere presto anche qui”. Ecco di cosa si tratta. Quella di Uno Mattina è una notorietà cresciuta nell’arco del tempo. Nel corso degli anni ha conquistato una gran fetta del pubblico televisivo italiano, quello più mattiniero. Regalando loro un risveglio carico Leggi su youmovies (Di giovedì 23 dicembre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Dallodi Unoviene lanciato un allarme che arriva direttamente dall’estero: “Puòprestoqui”. Ecco di cosa si tratta. Quella di Unoè una notorietà cresciuta nell’arco del tempo. Nel corso degli anni ha conquistato una gran fetta del pubblico televisivo italiano, quello più mattiniero. Regalando loro un risveglio carico

Advertising

borghi_claudio : Le belle riunioni alle 8 di mattina che convoca @AlbertoBagnai e che tanto piacciono a uno che alle 5 è abitualment… - FrenkLoi : @alexjayo68 @Stronza @JamesColeZonaG @RFanciola @jumping_dan @teleticino @FrancSottobosco @matteo_pelli Ma dimmi te… - BR1SANT : RT @TheTWuserFKA: Io ero rimasto che in sto paese non si potesse mai fare un cazzo e che per una legge era normale metterci anni. Adesso q… - TheTWuserFKA : Io ero rimasto che in sto paese non si potesse mai fare un cazzo e che per una legge era normale metterci anni. Ad… - Frances96899283 : @Teresa02247224 @maurobiani Hai proprio ragione......ogni mattina uno spunto di riflessione, alcune volte un sorris… -