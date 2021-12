Tornado in Kentucky, salvati due bambini rimasti sotto le macerie di una casa distrutta: il video (Di giovedì 23 dicembre 2021) Due bambini sono stati salvati dalle macerie della loro casa distrutta dl Tornado in Kentucky. La immagini della bodycam dell’agente che li ha rintracciati mostrano i piccoli nella vasca da bagno, dove la nonna li aveva messi al riparo. La vasca è stata sbalzata fuori dalla casa durante la tempesta ed è stata ritrovata in giardino. I bambini sono rimasti praticamente illesi e sono potuti tornare tra le braccia della nonna L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 dicembre 2021) Duesono statidalledella lorodlin. La immagini della bodycam dell’agente che li ha rintracciati mostrano i piccoli nella vasca da bagno, dove la nonna li aveva messi al riparo. La vasca è stata sbalzata fuori dalladurante la tempesta ed è stata ritrovata in giardino. Isonopraticamente illesi e sono potuti tornare tra le braccia della nonna L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

unforthc0ming : Questa meraviglia ha resistito 9 giorni sotto le macerie di un edificio di tre piani abbattuto da un tornado in Ken… - solagimma1 : @DReqvenge2020 ??Miracolo?? ????'Grazie Signore!' Guarda ?? il momento in cui i bambini del Kentucky sono stati trovat… - Barbara62302177 : RT @chil_q: Miracolo?? _????'Grazie Signore!' Guarda il momento in cui i bambini del Kentucky sono stati trovati vivi dopo che un tornado ha… - chil_q : Miracolo?? _????'Grazie Signore!' Guarda il momento in cui i bambini del Kentucky sono stati trovati vivi dopo che u… - PaolaBarbero9 : RT @ilfoglio_it: Come in una favola a lieto fine, due bambini che vivevano con la nonna nel Kentucky ed erano stati portati via dal tornado… -