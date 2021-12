Tedros è assetato di sangue

Leggi su butac

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Buona antivigilia amici di BUTAC! Come iniziare al meglio le feste se non con un Direttore Generale dell’OMS che ci dice che: …some countries are using to give boosters to kill children… Eh sì, viviamo davvero in tempi interessanti. Perché non basta il complotto sussurrato, no, a fine 2021 il direttore generale dell’OMS getta la maschera e in conferenza stampa ammette quello che i complottisti di mezzo mondo sostengono da mesi. Il vaccino ai bambini viene dato per sterminarli tutti!!!!111! Ma siamo seri? Il video di cui qui vedete lo spezzone “incriminato” risale al 20 dicembre 2021, ed è stato inizialmente cavalcato dal profilo Twitter di Francesco Mosca (@FmMosca), ennesimo utente che ha bloccato BUTAC dal poter vedere la sua bacheca, seguendo evidentemente i suoi eroi come Claudio Borghi. Questa cosa delle bacheche bloccate mi lascia sempre un filo allibito, come i bambini piccoli ...