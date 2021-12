Salvini incontra Draghi, "di Quirinale parleremo a gennaio" (Di giovedì 23 dicembre 2021) AGI - Mezz'ora da Mario Draghi per parlare delle misure per contenere la pandemia, degli interventi urgenti per contrastare il caro bollette e del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Sotto le braccia un pacco di formaggi lombardi della Valtellina, Matteo Salvini ha varcato la soglia di Palazzo Chigi per un faccia a faccia con il premier prima della pausa natalizia. "Il presidente del Consiglio ha incontrato questa mattina a Palazzo Chigi il segretario della Lega - ha informato una nota di Palazzo Chigi, diffusa al termine dell'incontro -. Durante il colloquio sono stati affrontati temi legati all'andamento della situazione epidemiologica, al Pnrr e al caro energia. L'incontro è stato anche l'occasione per lo scambio di auguri in vista delle festività". Più o meno gli stessi contenuti sono stati veicolati dal comunicato inviato ... Leggi su agi (Di giovedì 23 dicembre 2021) AGI - Mezz'ora da Marioper parlare delle misure per contenere la pandemia, degli interventi urgenti per contrastare il caro bollette e del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Sotto le braccia un pacco di formaggi lombardi della Valtellina, Matteoha varcato la soglia di Palazzo Chigi per un faccia a faccia con il premier prima della pausa natalizia. "Il presidente del Consiglio hato questa mattina a Palazzo Chigi il segretario della Lega - ha informato una nota di Palazzo Chigi, diffusa al termine dell'incontro -. Durante il colloquio sono stati affrontati temi legati all'andamento della situazione epidemiologica, al Pnrr e al caro energia. L'incontro è stato anche l'occasione per lo scambio di auguri in vista delle festività". Più o meno gli stessi contenuti sono stati veicolati dal comunicato inviato ...

