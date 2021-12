Sabrina Ferilli | «Per lo spogliarello per lo scudetto della Roma ricevetti diffide e minacce di morte»

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Sul Messaggero un’intervista a. Esprime la sua riconoscenza a Paolo Sorrentino, che la scelse per interpretare “La Grande Bellezza”. «Sorrentino venne da me e mi ha stanato: ero sempre stata una donna di guerra o commedia. Lui mi dice: vedo in te la malinconia. Quell’inconsolabilità lui l’aveva scoperta. E mi dice che io sonolaica in un film che è proprio, la mia: sacro e profano, decadenza e rinascita, sentimento e cinismo. Nessuna città è così. Noi nasciamo sui resti, su ossa e tombe che escono. Li avverti sotto i piedi che ci sono. Eè così in bilico trae vita». Laè tifosissima. Nel 2001, quando i giallorossi vinsero lo, si ...

