RINVIATE A GENNAIO PORDENONE-LECCE E PERUGIA-PORDENONE

L'assemblea della Lega B ha deliberato il rinvio a GENNAIO 2022 delle giornate originariamente programmate per il 26 e 29 dicembre. Il PORDENONE avrebbe dovuto ospitare il LECCE (26 dicembre) e far visita successivamente al PERUGIA (29 dicembre).

