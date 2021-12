Per Calenda, la patria reclama Draghi a Chigi ora e nel 2023 (Di giovedì 23 dicembre 2021) AGI - "Da oggi cambia tutto, è arrivato il momento per i partiti di dire cosa vogliono fare". E' l'esortazione del leader di Azione, Carlo Calenda, in un'intervista alla 'Stampa'. "Qualcuno ha visto una reazione alle parole di Draghi di uno dei leader del centrosinistra? Letta, Conte e gli altri hanno paura di metterci la faccia e tengono le carte coperte. Ma ormai non si può più temporeggiare: la patria reclama che Draghi resti premier, per questa e anche per la prossima legislatura, a parer mio", sostiene. "E i partiti ora hanno solo due strade davanti: o supportano questa disponibilità di Draghi, però assumendosi un rischio notevole nelle prime votazioni a maggioranza larga" oppure "se ritengono che Draghi debba restare a palazzo Chigi, i partiti ... Leggi su agi (Di giovedì 23 dicembre 2021) AGI - "Da oggi cambia tutto, è arrivato il momento per i partiti di dire cosa vogliono fare". E' l'esortazione del leader di Azione, Carlo, in un'intervista alla 'Stampa'. "Qualcuno ha visto una reazione alle parole didi uno dei leader del centrosinistra? Letta, Conte e gli altri hanno paura di metterci la faccia e tengono le carte coperte. Ma ormai non si può più temporeggiare: lacheresti premier, per questa e anche per la prossima legislatura, a parer mio", sostiene. "E i partiti ora hanno solo due strade davanti: o supportano questa disponibilità di, però assumendosi un rischio notevole nelle prime votazioni a maggioranza larga" oppure "se ritengono chedebba restare a palazzo, i partiti ...

Advertising

fisco24_info : Per Calenda, la patria reclama Draghi a Chigi ora e nel 2023: AGI - 'Da oggi cambia tutto, è arrivato il momento pe… - globalistIT : - bezzifer : Partiti spiazzati.Calenda vuole Draghi al governo, secondo Renzi per il dopo Quirinale ci può essere anche una magg… - blek57 : RT @AlRobecchi: +++ ULTIM’ORA +++ Calenda si dimette da Calenda: “Troppi impegni per essere Calenda seriamente” - bravalfio : RT @Paolo__Ferrara: Calenda prende i voti e scappa! A certi personaggi che prendono per i fondelli i cittadini andrebbe vietata la candidat… -