“Omicron è esplosa” | i risultati della “flash survey” che dovrà indirizzare le decisioni del governo

(Di giovedì 23 dicembre 2021) In Italia la nuova variante del coronavirus rappresenta già quasi il 30 percento dei contagi, cento volte il dato di appena due settimane fa, compreso tra lo 0,2 e lo 0,3 percento. È il risultato”, la rilevazione chelecabina di regia di oggi, in cui ilapprovare contromisure alla rapida avanzatavariante. Un’accelerazione vista già in altri paesi, che potrebbe portarea diventare la variante prevalente già entro fine anno, superando la soglia del 50 percento. “”, ha commentato il ministeroSalute nel rapporto, secondo ...

Advertising

repubblica : “Omicron è esplosa, casi centuplicati”. La variante dietro il 25% dei contagi [di Michele Bocci] - repubblica : “Omicron è esplosa, casi centuplicati”. La variante dietro il 25% dei contagi - MargaPallas : RT @repubblica: “Omicron è esplosa, casi centuplicati”. La variante dietro il 25% dei contagi - volalibera1 : RT @repubblica: “Omicron è esplosa, casi centuplicati”. La variante dietro il 25% dei contagi - QPeriscopica : RT @repubblica: “Omicron è esplosa, casi centuplicati”. La variante dietro il 25% dei contagi -

Ultime Notizie dalla rete : Omicron esplosa

La survey del ministero della Salute dice che la variante"è". Ovvero dallo 0,2 - 0,3% del totale dei contagi, in due settimane è arrivata a superare il 20%, toccando il 25 - 30% dei positivi in Italia. Questo è il dato che verrà portato dal ...". Non usa mezzi termini, il tecnico del ministero della Salute, per descrivere cosa sta facendo la variante nel nostro Paese. Nella prima "flash survey", cioè indagine rapida, che ...L’impennata di Omicron Il virus ha ricominciato a correre sulle gambe della variante Omicron ormai presente in alcune regioni del nostro Paese al 30 per cento. Secondo le stime potrebbe diventare prev ...La quarta ondata epidemica è ormai esplosa anche in Italia, basta guardare i numeri di ieri con la Lombardia che ha superato i 10 mila casi. La staffetta tra la variante Delta e la Omicron, ...