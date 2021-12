Morte David Rossi, Monteleone (Iene): “Troppi buchi nelle indagini, tre gli elementi cruciali” (Di giovedì 23 dicembre 2021) L’inviato delle ‘Iene’ Antonino Monteleone parla delle ultimissime novità dell’inchiesta sulla Morte di David Rossi, novità in parte già anticipate in alcuni dei suoi servizi. Conversando con l’Adnkronos, Monteleone affronta gli ultimi sviluppi sull’inchiesta relativa alla Morte del manager Mps David Rossi, precipitato dal suo ufficio di Siena il 6 marzo 2013. Autore di 19 servizi sul giallo della Morte del manager – archiviato come suicidio- Monteleone ha sempre avuto dubbi sulla vicenda. Il giornalista mette in fila i tre elementi che da sempre gli hanno sollevato le domande alla base delle sue inchieste, e spiega: “Quello che metto in cima alla lista è il fatto che non si sia mai ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 23 dicembre 2021) L’inviato delle ‘’ Antoninoparla delle ultimissime novità dell’inchiesta sulladi, novità in parte già anticipate in alcuni dei suoi servizi. Conversando con l’Adnkronos,affronta gli ultimi sviluppi sull’inchiesta relativa alladel manager Mps, precipitato dal suo ufficio di Siena il 6 marzo 2013. Autore di 19 servizi sul giallo delladel manager – archiviato come suicidio-ha sempre avuto dubbi sulla vicenda. Il giornalista mette in fila i treche da sempre gli hanno sollevato le domande alla base delle sue inchieste, e spiega: “Quello che metto in cima alla lista è il fatto che non si sia mai ...

Advertising

borghi_claudio : Per mesi abbiamo indagato nel silenzio generale, poi come la pentola a pressione di cui salta il coperchio... Ora… - borghi_claudio : Finiti tutti i test a Siena in relazione alla morte di David Rossi. Grandissima professionalità e competenza dei ca… - borghi_claudio : Morte David Rossi: superperizia dei Ris di Roma luce notturna e pioggia artificiale per ricostruire la scena del pr… - Majden3 : RT @Roberto_Fico: Le prerogative e i poteri delle commissioni parlamentari d'inchiesta sono definiti dalla nostra #Costituzione. La commi… - mocettast : RT @Roberto_Fico: Le prerogative e i poteri delle commissioni parlamentari d'inchiesta sono definiti dalla nostra #Costituzione. La commi… -