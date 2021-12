Miriana entra in crisi e mette in dubbio Biagio (che sbotta): “Sto mettendo in discussione tante cose per te…” – VIDEO (Di giovedì 23 dicembre 2021) Dopo un messaggio aereo da parte del migliore amico che la invita a “volare” da sola, Miriana Trevisan entra in crisi in merito al suo rapporto con Biagio D’Anelli nella Casa del Grande Fratello Vip. Miriana entra in crisi e mette in dubbio Biagio “E’ qualcosa fuori che tu non sai di lui…”, commenta Valeria... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 23 dicembre 2021) Dopo un messaggio aereo da parte del migliore amico che la invita a “volare” da sola,Trevisaninin merito al suo rapporto conD’Anelli nella Casa del Grande Fratello Vip.inin“E’ qualcosa fuori che tu non sai di lui…”, commenta Valeria... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : Miriana entra in crisi e mette in dubbio Biagio (che sbotta): “Sto mettendo in discussione tante cose per te…” – VI… - _comedincanto : @perna_tania Io penso lui sia super pieno di Katia, Sophie, Miriana e Alessandro, ma pure Soleil con qualche battut… - alessiaaall : @SoToSpeak2016 Si ho messo l’# perché loro insieme hanno questo nome ma non li shippo, se si dovessero unire mi pia… - Francescaa231 : @Marti__80 dura come un gatto in tangenziale, io giuro che se entra salvo pure Miriana ....poi porca puttana hanno… - lilyrosemylove : @FabyP_69 @muffetta1 Cosa c'entra avere figli o meno? Scusami ma hai una mente proprio chiusa. Miriana rimane singl… -