Fiorentina | Frey | “Noi ex messi da parte da Commisso | dispiace”

Sebastien Frey non nasconde la delusione di essere poco considerato da Rocco Commisso, presidente della Fiorentina. L'ex portiere viola ne ha parlato ai microfoni di Radio Bruno. "I miei progetti? Ho tante cose da fare, Covid permettendo – ha detto Frey -. Aspetto sempre un giorno una chiamata della Fiorentina per ospitarmi a vedere una partita. Ma noi ex abbiamo l'impressione che questa proprietà ci stia mettendo da parte, lo ha detto anche Antognoni poco fa: un po' ci dispiace, anche se non rappresentiamo più il presente dei viola". "Da lontano noi continuiamo a fare il tifo ma dispiace di non essere per niente coinvolti: speriamo che nell'anno nuovo le cose possano cambiare" ha aggiunto Sebastien Frey.

