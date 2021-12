Estrazione Lotto e Superenalotto oggi | giovedì 23 dicembre | numeri | combinazioni e vincite

Leggi su sportface

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Torna l’appuntamento settimanale con le estrazioni dele del Superena. A partire dalle ore 20 di23, infatti, tornano i due concorsi a premi con la secondadella settimana di Natale. Gli scommettitori sperano che si possa verificare un 6 o almeno un 5+1, anche se si tratta di eventi molto rari. C’è però chi non disdegna almeno una vincita minore. Di seguito dunque andiamo a scoprire quali siano levincenti die Superenaper quanto riguarda il concorso odierno di232021. Come di consueto, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli di stato farà da garante per il corretto svolgimento delle operazioni e in serata svelerà i...