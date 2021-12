Come aumentare e migliorare la Velocità del WIFI (Di giovedì 23 dicembre 2021) Oggi tutti abbiamo un modem in casa ed una connessione wireless che permette di collegare tutti i dispositivi senza utilizzare un cavo di rete. Purtroppo non sempre è possibile ottenere la massima Velocità Wi-Fi in ogni punto della casa, specie nelle case molto grandi o con muri molto spessi. Anche possedendo la connessione internet FTTH da 2,5 Gigabit al secondo difficilmente potremo sfruttare tutta questa Velocità, specie se siamo troppo lontani dal router o riceviamo un segnale wireless scadente nella camera da letto o nella stanza più distante dal modem. In tutti questi casi possiamo migliorare la situazione seguendo dei semplici trucchi. In questo articolo vi mostreremo Come sfruttare al massimo il potenziale della nostra linea Internet e Come risolvere i problemi legati al Wi-Fi scadente o ... Leggi su navigaweb (Di giovedì 23 dicembre 2021) Oggi tutti abbiamo un modem in casa ed una connessione wireless che permette di collegare tutti i dispositivi senza utilizzare un cavo di rete. Purtroppo non sempre è possibile ottenere la massimaWi-Fi in ogni punto della casa, specie nelle case molto grandi o con muri molto spessi. Anche possedendo la connessione internet FTTH da 2,5 Gigabit al secondo difficilmente potremo sfruttare tutta questa, specie se siamo troppo lontani dal router o riceviamo un segnale wireless scadente nella camera da letto o nella stanza più distante dal modem. In tutti questi casi possiamola situazione seguendo dei semplici trucchi. In questo articolo vi mostreremosfruttare al massimo il potenziale della nostra linea Internet erisolvere i problemi legati al Wi-Fi scadente o ...

