Cnr, un algoritmo per salvare i delfini: dissuasori acustici li allontanano dalle reti (Di giovedì 23 dicembre 2021) Sviluppare algoritmi in grado di tenere lontani i delfini dalle reti da pesca e dai pescherecci nei quali restano intrappolati o si feriscono, a volte con esiti fatali. E’ l’obiettivo dell’attività svolta dai ricercatori dell’Istituto per le risorse biologiche e le biotecnologie marine (Cnr-Irbim) di Ancona, con la collaborazione dell’intero staff del parco Oltremare di Riccione, che hanno registrato per oltre 24 ore le emissioni sonore e il comportamento dei delfini. Questa attività si mette in un filone di ricerca condotto nell’ambito del progetto Life Delfi, in cui si stanno utilizzando dissuasori acustici, noti come pinger, in grado di ridurre le interazioni fra delfini e attività di pesca. Infatti i delfini, e in particolare i tursiopi, noti ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 23 dicembre 2021) Sviluppare algoritmi in grado di tenere lontani ida pesca e dai pescherecci nei quali restano intrappolati o si feriscono, a volte con esiti fatali. E’ l’obiettivo dell’attività svolta dai ricercatori dell’Istituto per le risorse biologiche e le biotecnologie marine (Cnr-Irbim) di Ancona, con la collaborazione dell’intero staff del parco Oltremare di Riccione, che hanno registrato per oltre 24 ore le emissioni sonore e il comportamento dei. Questa attività si mette in un filone di ricerca condotto nell’ambito del progetto Life Delfi, in cui si stanno utilizzando, noti come pinger, in grado di ridurre le interazioni frae attività di pesca. Infatti i, e in particolare i tursiopi, noti ...

Advertising

delfi_life : RT @CNRsocial_: L'algoritmo che può salvare i delfini?? Il team di @delfi_life ha fatto tappa al parco @Oltremare_RN per approfondire il lin… - MassimoChiaram7 : RT @CNRsocial_: L'algoritmo che può salvare i delfini?? Il team di @delfi_life ha fatto tappa al parco @Oltremare_RN per approfondire il lin… - Italpress : Cnr-Irbim, un algoritmo può salvare i delfini - CNRsocial_ : L'algoritmo che può salvare i delfini?? Il team di @delfi_life ha fatto tappa al parco @Oltremare_RN per approfondir… -