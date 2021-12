Calcio | Serie A | 8 squalificati per una giornata

Advertising

DiMarzio : #SerieC | Il #Catania è fallito - Gazzetta_it : Milan, accertamenti sui bilanci: nessuna irregolarità rilevata - Gazzetta_it : La Procura indaga su #plusvalenze #Inter. Guardia di finanza in sede - megicbocs : Già me lo immagino prendere a pugni Ramsey perché non schioda - artedabola : RT @SkySport: Balata: 'Serie B colpita da variante Omicron'. Ma il nuovo calendario penalizza i tifosi #SkySport #SkySerieB #SerieB #Balata… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Serie

Eurosport IT

La Salernitana ha preannunciato reclamo contro il possibile 0 - 3 a tavolino nel match contro l'Udinese, per questo motivo il Giudice sportivo della Lega diA, Gerardo Mastrandrea, non ha assunto decisioni sulla gara non disputata lo scorso 18 dicembre a causa dell'assenza della squadra ospite, bloccata dall'Asl di Salerno per le positività ...Niente Coppa d'Africa per Wilfried Singo : l'esterno del Torino non è stato convocato dalla Costa d'Avorio. Il granata resterà quindi agli ordini di Ivan Juric, mentre c'è attesa di sapere se la ...La Salernitana ha preannunciato reclamo contro il possibile 0-3 a tavolino nel match contro l'Udinese, per questo motivo il Giudice sportivo della Lega di Serie A, Gerardo Mastrandrea, non ha assunto ...Roma, 23 dic. - Il giudice sportivo di Serie A, in merito alle partite della 19/a giornata ha squalificato per un turno 7 giocatori: Francis Tessmann e Mattia C ...