Webuild | a Napoli e in altre 5 città pacchi alimentari e mascherine alle persone bisognose

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Un “cantiere speciale” è partito in questi giorni di festa, grazie al progetto di solidarietà che vedeal fianco della Comunità di Sant’Egidio. Un augurio solidale per chi è oggi meno fortunato, che porterà alla consegna di 20miladi 6 principaliitaliane, dal nord al sud, isole comprese. Isaranno composti da generidi prima necessità, prodotti tipici della tradizione del Natale, ma ancheprotettive certificate. Un piccolo gesto per contribuire al raggiungimento del primo degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, “Sconfiggere la povertà”. Un appuntamento tradizionale per la Comunità di Sant’Egidio, quello del pranzo di Natale con i poveri, che si conferma ...

La linea ferroviaria AV/AC- Bari punta a diventare un asse strategico per lo sviluppo della mobilità sostenibile nel Sud Italia. Con tempi di percorrenza quasi dimezzati trae Bari, collegate in sole due ore , la linea permetterà di avvicinare Nord e Sud del paese con la previsione di viaggio da Milano a Bari in sei ore.Oltre alle due tratte Apice - Hirpinia e- Cancello, Grupposi è recentemente aggiudicato anche la progettazione e l'esecuzione dei lavori sulla Bovino - Orsara e Hirpinia - Orsara. ...Un “cantiere speciale” è partito in questi giorni di festa, grazie al progetto di solidarietà che vede Webuild al fianco della Comunità di Sant’Egidio. Un augurio solidale per chi è oggi meno fortunat ...È partito in questi giorni di festa un cantiere speciale, grazie al progetto di solidarietà che vede Webuild al fianco della Comunità di Sant’Egidio. L'augurio ...