The Book of Boba Fett | tutti i migliori gadget a tema!

Il leggendario cacciatore di taglie è tornato: ecco i gadget ispirati alla serie "The Book of Boba Fett" L'attesa è ormai finita, The Book of Boba Fett (spin-off della serie di successo The Mandalorian) debutterà il 29 dicembre sulla piattaforma Disney+. Per celebrare le avventure di Boba Fett, impossessatosi del trono che un tempo apparteneva a Jabba The Hut, ecco una serie di accessori e giocattoli indispensabili per diventare un vero mandaloriano! Le proposte di Hasbro Per difendersi dai pericoli della galassia lontana lontana, i mandaloriani necessitano di una robusta armatura in beskar, il metallo più resistente mai scoperto, ma anche di un elmo! Ecco allora il nuovo casco targato Hasbro con dettagli realistici, comprese le ...

