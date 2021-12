Serie C 2021 2022 | vittoria agevole del Modena contro il Grosseto | è 2-1

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Match interessante e molto emozionante quello trache si chiude con unacasalinga per 2-1. Tre gol, tante emozioni, ma alla fine a spuntarla è comunque ilche tiene il primo posto a pari punti con la Reggiana.che, di, condivide l’ultimo di posto, insieme alla Viterbese. LA CRONACA LIVE DEL MATCH PRIMO TEMPO – Match che parte subito molto forte, con entrambe le squadre che attaccano. Il match però si sblocca solo al minuto 37?, con il gol di Tremolada.che non riesce abattere e il primo tempo finisce qui. Si va negli spogliatoi sull’1-0. SECONDO TEMPO – Il secondo tempo invece vede la partenza sprint del, che però non cambia il ...

Advertising

Gazzetta_it : La Procura indaga su #plusvalenze #Inter. Guardia di finanza in sede - Gazzetta_it : Milan, accertamenti sui bilanci: nessuna irregolarità rilevata - Gazzetta_it : Una cattedrale a Milano: sì a Populous, sarà così il nuovo #SanSiro - sportface2016 : #SerieC 2021/2022: il #Palermo si sabota da solo, il #Latina vince 1-0 - sportface2016 : #SerieC 2021/2022: vittoria agevole del #Modena contro il #Grosseto, è 2-1 -

Ultime Notizie dalla rete : Serie 2021

Il violinista internazionale 'Jedi', Andrea Casta , chiuderà uno straordinariocome protagonista di unadi importanti appuntamenti. Dopo l'esibizione davanti al parterre e al pubblico della Coppa del Mondo di Sci in Alta Badia sulle Dolomiti, salutato dal passaggio ......"la seconda decisione è quella di mettere sotto pressione le società di comodo stabilendo una... in una crisi che davvero ne richiede in larghissima misura" 22 - 12 -19:15Ecco dunque le formazioni ufficiali di Empoli-Milan, match valido per la 19esima giornata di andata del campionato di Serie A.Il Natale è del Bologna, vince Sinisa Mihajlovic, spesso in difficoltà contro il Sassuolo, 0-3 e serie neroverde interrotta a 6 risultati utili. Ci stava un gol della ...