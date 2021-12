Il rover lunare del futuro farà hovering

Advertising

greenpassnews : Il rover lunare cinese Yutu 2 scopre una 'misteriosa capanna' sul lato oscuro della luna - -

A inizio dicembre ilcinese Yutu - 2 ha individuato un intrigante oggetto a forma di cubo sulla superficie, che è stato descritto come una ' casa misteriosa " dalla China National Space Administration (CNSA). ...Chang'e 4 è la missionecinese che ha portato un lander e ilYutu - 2 sul lato "nascosto" della Luna, ovvero quello che non vediamo perché sta sempre dall'altra parte. Il veicolo è atterrato nel 2019 e comunica ...Il futuro delle missioni spaziali passa prima di tutto dal ritorno dell'uomo sul nostro satellite. Dal programma di Rai Scuola Memex Doc (2017) la puntata "Missione: Luna" In occasione dell'anniversar ...Yutu-2 ha individuato uno strano oggetto a forma di cubo sulla superficie lunare. In realtà, potrebbe essere solo un pezzo di roccia, intanto il rover sta tentando di avvicinarsi alla struttura.