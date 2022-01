GLI AUMENTI FORTISSIMI DI LUCE E GAS , LA POVERTA' CHE AUMENTERA' ED I CONTINUI ARRIVI DI CLANDESTINI (Di mercoledì 22 dicembre 2021) https://www.ilgiorno.it/economia/bollette - LUCE - gas - AUMENTI - 2022 - 1.7100517 TUTTI GLI AUMENTI CHE CI SARANNO PREGO DIO CHE SI TRASFORMINO IN SPESE CONTINUE PER MEDICINALI PER LE MALATTIE CHE ... Leggi su blog.libero (Di mercoledì 22 dicembre 2021) https://www.ilgiorno.it/economia/bollette -- gas -- 2022 - 1.7100517 TUTTI GLICHE CI SARANNO PREGO DIO CHE SI TRASFORMINO IN SPESE CONTINUE PER MEDICINALI PER LE MALATTIE CHE ...

Advertising

Mov5Stelle : Il caro bollette non è una questione passeggera. Come Movimento continueremo a lavorare in Parlamento e sollecitere… - matteosalvinimi : Gli aumenti di luce e gas rischiano di pesare su famiglie e imprese per 50 miliardi. Proprio per questo la Lega chi… - NicolaPorro : ?? Il Quirinale e la maggioranza 'green pass', la bufala del Corriere sul modello Italia e gli aumenti di stipendio… - GermanoZanelli : RT @graziadangelo5s: I rincari delle #bollette non possono pesare sulle tasche delle famiglie. Il Governo deve intervenire con aiuti econom… - riccardo_71 : @sole24ore I profeti e le sibille hanno assolto il loro compito, adesso ci vuole qualcuno che governi. Che ne dite… -