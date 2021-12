Giustizia: Draghi, 'riforma Csm può portare credibilità diversa' (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Roma, 22 dic. (Adnkronos) - "Più che un problema di credibilità c'è un problema di riforma che può portare ad una maggiore credibilità" del Csm. "Va cambiato" il sistema elettorale, "non credo che riusciremo a farlo" al Consiglio dei ministri "domani, ma è la cosa più importante". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nella conferenza stampa di fine anno. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Roma, 22 dic. (Adnkronos) - "Più che un problema dic'è un problema diche puòad una maggiore" del Csm. "Va cambiato" il sistema elettorale, "non credo che riusciremo a farlo" al Consiglio dei ministri "domani, ma è la cosa più importante". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario, nella conferenza stampa di fine anno.

