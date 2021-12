Fisco:operazioni inesistenti, 5 misure, sequestri per 31 mln (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Cinque misure cautelari tra cui due arresti domiciliari, e 31 milioni di euro di sequestri preventivi di denaro a 99 tra persone fisiche e giuridiche, residenti in Campania. Sono i numeri dell'... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Cinquecautelari tra cui due arresti domiciliari, e 31 milioni di euro dipreventivi di denaro a 99 tra persone fisiche e giuridiche, residenti in Campania. Sono i numeri dell'...

Advertising

RdtRadioStation : RDT NEWS - Cronaca Fisco:operazioni inesistenti, 5 misure, sequestri per 31 mln In Campania coinvolte 99 tra perso… - iconanews : Fisco:operazioni inesistenti, 5 misure, sequestri per 31 mln - fisco24_info : Importatore non stabilito nell’UE: come presentare la dichiarazione doganale: L’importatore nel Codice Doganale UE… - fisco24_info : Esenzione Iva per servizi in outsourcing per operazioni bancarie e finanziarie: in quali casi: Con riferimento alle… - fisco24_info : Operazioni nel plafond per acquistare senza pagare l’Iva al fornitore -