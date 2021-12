Draghi, partiti sempre coinvolti sulla manovra (Di mercoledì 22 dicembre 2021) "Indubbiamente c'è stato molto affanno nella fase terminale della discussione della manovra. Non è che sia senza precedenti, è successo tantissime volte". Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 22 dicembre 2021) "Indubbiamente c'è stato molto affanno nella fase terminale della discussione della. Non è che sia senza precedenti, è successo tantissime volte". Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario ...

Advertising

StefanoFeltri : Messaggio chiarissimo di Draghi: il voto sul Quirinale è un voto di fiducia anche sul governo, se la maggioranza si… - CarloCalenda : Draghi davvero in splendida forma. Alcuni passaggi già da Presidente della Repubblica. Solo con un impegno forte e… - fattoquotidiano : LETTA, CONTE E SPERANZA Verrà creata una sorta di cabina di regia, anche per fronteggiare il centrodestra, “con cu… - FabPozz : RT @StefanoFeltri: Messaggio chiarissimo di Draghi: il voto sul Quirinale è un voto di fiducia anche sul governo, se la maggioranza si spac… - CristinaAntonu : @1nessuno100mil2 I partiti non sono lemmings e sono sopravvissuti a passaggi tra prima, seconda, terza repubblica.… -