Covid, l’Oms: «In un anno 3,5 milioni di morti, più di Aids, malaria e tbc: dalla pandemia non si esce a colpi di booster» (Di mercoledì 22 dicembre 2021) «Nel mondo, oltre 3,5 milioni di persone hanno perso la vita a causa del Covid quest’anno». Un numero di morti, quello comunicato oggi dal direttore generale dell’Organizzazione mondiale della Sanità Tedros Adhanom Ghebreyesus, più alto dei decessi per Aids, malaria e tubercolosi messi insieme registrati nel 2020. Secondo il direttore dell’Oms, a incidere su questo dato pesa anche «la condivisione iniqua dei vaccini che è costata la vita a molte persone». Attualmente, ha precisato, il «Covid-19 continua a mietere circa 50 mila vittime ogni settimana nel mondo». «Nessun paese – ha proseguito il numero uno dell’Oms – potrà uscire dalla pandemia a colpi di dosi di ... Leggi su open.online (Di mercoledì 22 dicembre 2021) «Nel mondo, oltre 3,5di persone hperso la vita a causa delquest’». Un numero di, quello comunicato oggi dal direttore generale dell’Organizzazione mondiale della Sanità Tedros Adhanom Ghebreyesus, più alto dei decessi pere tubercolosi messi insieme registrati nel 2020. Secondo il direttore del, a incidere su questo dato pesa anche «la condivisione iniqua dei vaccini che è costata la vita a molte persone». Attualmente, ha precisato, il «-19 continua a mietere circa 50 mila vittime ogni settimana nel mondo». «Nessun paese – ha proseguito il numero uno del– potrà usciredi dosi di ...

Advertising

nuccia20 : RT @JustForJustice3: Doc, visto che ha la #cura per il #Covid, perché non la condivide #gratis con l’ODM di VE @giovanni_leoni7, @robersper… - PigroMa : Finalmente a gennaio uscirà l'album dei tre virologi. Ecco le tracce: 1) Banane e tamponi 2) Wake me up when pandem… - LetiziaFirenze : Covid, l'Oms: 'Non si esce dalla pandemia a colpi di dosi di richiamo del vaccino' - ToscanaInDiretta - microcerotis : 12 Novembre 2021 Covid, l’OMS grida allo scandalo: “insensato il vaccino ai bambini e la dose booster ai sani” Piut… - AndreaMarano11 : RT @JustForJustice3: Doc, visto che ha la #cura per il #Covid, perché non la condivide #gratis con l’ODM di VE @giovanni_leoni7, @robersper… -