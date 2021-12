Covid | Artusa Sistema trasporti | ' Ffp2 raccomandata su bus? Zingaretti spieghi'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Roma, 22 dic. (Adnkronos) - "Conosciamo bene la situazione deidi linea che lasciano a piedi gli studenti, come documentato dall'Adnkronos. Non solo la conosciamo anche grazie alle decine di segnalazioni che ci arrivano da tutta Italia, ma l'avevamo anticipata come conseguenza degli ingressi scaglionati. Adesso arriverebbe la raccomandazione della Regione Lazio sulle mascherineper prevenire il contagio. Si va a tentoni.ciperché raccomandazione e non obbligo per lesuie perché non si va verso la direzione del principale nodo da sciogliere che è la mancanza di tracciamento". Ne parla con l'Adnkronos Francesco, presidente, la principale associazione Ncc-...