Così Enel è diventata leader della sostenibilità (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Più sostenibile, più green. Enel mette i motori avanti tutta e incassa la riconferma nella classifica FTSE4Good Index Series, che include le migliori imprese al mondo in termini di pratiche e trasparenza a livello ambientale, sociale e di governance (Esg), a seguito della revisione del paniere del secondo semestre del 2021. Anche le società controllate da Enel, ovvero Endesa, Enel Américas e Enel Chile sono state incluse nella classifica. "FTSE4Good ha rinnovato il riconoscimento dell'impegno del gruppo nell'incorporare pratiche e procedure ESG sostenibili nella strategia aziendale", ha affermato Francesco Starace, ceo e general manager di Enel, aggiungendo "il nostro modello di business, basato sulla creazione di valore condiviso per tutti i nostri stakeholder, continua a essere molto ...

