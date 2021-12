Camera: oggi Question time con Orlando, Franco e Giorgetti (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Roma, 22 dic. (Adnkronos) - Si svolge oggi, alle 15, il Question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando, risponde a interrogazioni sull'istituzione di un tavolo tecnico-politico in materia di organizzazione e gestione dell'Ispettorato nazionale del lavoro, al fine di implementare la prevenzione e il contrasto delle violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro; sulle iniziative in relazione alla decisione di Leonardo-divisione Aerostrutture circa il ricorso alla cassa integrazione ordinaria a zero ore presso alcuni stabilimenti del Mezzogiorno; sulle iniziative volte a delineare un quadro regolatorio per lo svolgimento in sicurezza delle prestazioni lavorative nel settore ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Roma, 22 dic. (Adnkronos) - Si svolge, alle 15, iltrasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea, risponde a interrogazioni sull'istituzione di un tavolo tecnico-politico in materia di organizzazione e gestione dell'Ispettorato nazionale del lavoro, al fine di implementare la prevenzione e il contrasto delle violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro; sulle iniziative in relazione alla decisione di Leonardo-divisione Aerostrutture circa il ricorso alla cassa integrazione ordinaria a zero ore presso alcuni stabilimenti del Mezzogiorno; sulle iniziative volte a delineare un quadro regolatorio per lo svolgimento in sicurezza delle prestazioni lavorative nel settore ...

Advertising

matteosalvinimi : Complimenti al ministro Erika Stefani per il via libera alla Legge Delega sulle Disabilità ottenuto oggi in Senato… - renatobrunetta : Il #dlPnrr, approvato oggi a alla Camera, segna un goal importante a favore degli enti locali. Le amministrazioni p… - marattin : Oggi alle 16 alla Camera (e in diretta streaming su - sonoViolet : RT @CollotMarta: gli deve essere dato. Pee questo saremo candidati proprio con Beatrice alle suppletive per il collegio Roma I della Camera… - fangiovanna : RT @AnnaLeonardi1: Momento orgoglio. Mentre gli altri litigano sul nome del prossimo PdR, la deputata con la quale collaboro, @lisanoja, h… -