“A telecamere spente”. GF Vip, la ‘minaccia’ piomba su Biagio D’Anelli: “Con lui me la vedo io” (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Prosegue il flirt all’interno della Casa del GF Vip 6 tra Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli. I due sin dal primo momento si sono piaciuti e da qualche giorno non si perdono di vista finendo per scambiarsi tenerezze e baci nella Casa davanti a tutti gli altri coinquilini. Biagio D’Anelli non disdegna la compagnia di Miriana Trevisan tanto che tra un bacio a stampo e l’altro le ha detto: “Se mi guardi con quegli occhi mi disoccupi”, e lei risponde: “I miei occhi sono questi, comunque bella questa battuta, simpatica”. La storia sta prendendo una piega particolare e nella Casa del GF Vip in molti stanno cercando di parlare con Miriana Trevisan. Lo ha fatto a modo suo anche Katia Ricciarelli che non ha risparmiato battute sull’ex ragazza di Non è la Rai. “Dai finiscila di fare la santarellina, che gli racconto chi sei ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Prosegue il flirt all’interno della Casa del GF Vip 6 tra Miriana Trevisan e. I due sin dal primo momento si sono piaciuti e da qualche giorno non si perdono di vista finendo per scambiarsi tenerezze e baci nella Casa davanti a tutti gli altri coinquilini.non disdegna la compagnia di Miriana Trevisan tanto che tra un bacio a stampo e l’altro le ha detto: “Se mi guardi con quegli occhi mi disoccupi”, e lei risponde: “I miei occhi sono questi, comunque bella questa battuta, simpatica”. La storia sta prendendo una piega particolare e nella Casa del GF Vip in molti stanno cercando di parlare con Miriana Trevisan. Lo ha fatto a modo suo anche Katia Ricciarelli che non ha risparmiato battute sull’ex ragazza di Non è la Rai. “Dai finiscila di fare la santarellina, che gli racconto chi sei ...

