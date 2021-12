Zona arancione, a inizio gennaio 4 regioni in bilico. Lombardia e Lazio tra bianco e giallo (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Salgono i ricoveri anche se la terapie intensive reggono, l’appello dei governatori per la terza dose Leggi su corriere (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Salgono i ricoveri anche se la terapie intensive reggono, l’appello dei governatori per la terza dose

Advertising

NicolaPorro : Pensate che per finire in zona arancione gli ospedali dovrebbero essere quasi al collasso? No, vi sbagliate. Legget… - marcoranieri72 : RT @ElGusty99523701: MACHT FREI Il Green Pass doveva rendervi talmente liberi che ora vi ritrovate con 3 vaccini in corpo, obbligo del tam… - Peppe_FN : I casi rispetto a ieri in Campania sono +989 Ieri 1.308 oggi 2.297 +19 ricoverati,-2 in T.I,1.264 guariti,+1.000 in… - RamellaUgo : RT @mrcllznn: Italia vicina all’arancione. Diverse Regioni a rischio zona gialla e arancione a Natale e Capodanno. Il presidente Mattarella… - Hibbing59 : RT @MarioCostanzo16: Il #greenpass doveva renderci talmente liberi che ora ci troviamo con 3 vaccini in corpo, obbligo del tampone, obbligo… -