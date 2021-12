Verso il green pass a sei mesi. Frenata sui tamponi ai vaccinati (Di martedì 21 dicembre 2021) Giovedì 23 le misure per arginare la quarta ondata durante le feste. Per ora i primi dati su Omicron mostrano un aumento della diffusione, ma in modo ancora non esponenziale Leggi su ilsole24ore (Di martedì 21 dicembre 2021) Giovedì 23 le misure per arginare la quarta ondata durante le feste. Per ora i primi dati su Omicron mostrano un aumento della diffusione, ma in modo ancora non esponenziale

Advertising

Gengiskan73 : 'È invece quasi certo che non ci sarà l’estensione dell’obbligo del tampone anche per i vaccinati per andare a teat… - GiancarloGarci6 : Siamo veramente al grottesco, i vaccinati saranno sempre liberi di contagiare #Norimberga2 Verso il green pass a se… - J0k3r_Unlimited : la soluzione verso questi invertebrati gretini e in generale sinistri è semplice: Non vuoi il nucleare? OK lo pagh… - modicana : RT @msn_italia: Verso il green pass a sei mesi. Frenata sui tamponi ai vaccinati - msn_italia : Verso il green pass a sei mesi. Frenata sui tamponi ai vaccinati -