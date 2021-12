Raffaella Carrà, in arrivo un documentario? Fremantle i diritti esclusivi (Di martedì 21 dicembre 2021) Fremantle si è assicurata in esclusiva l’opzione sui diritti internazionali per la realizzazione di un documentario su Raffaella Carrà. Il progetto ripercorrerà la straordinaria vita della cantante, attrice e presentatrice italiana diventata una vera e propria icona della cultura pop in tutto il mondo. La sua carriera ha attraversato sette decenni di straordinari successi. Durante tutti questi anni ha … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 21 dicembre 2021)si è assicurata in esclusiva l’opzione suiinternazionali per la realizzazione di unsu. Il progetto ripercorrerà la straordinaria vita della cantante, attrice e presentatrice italiana diventata una vera e propria icona della cultura pop in tutto il mondo. La sua carriera ha attraversato sette decenni di straordinari successi. Durante tutti questi anni ha … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

FremantleIT : Un’icona internazionale, una donna libera e indipendente, Raffaella Carrà ha rappresentato per sette incredibili de… - Variety : Documentary on Italian Icon Raffaella Carrà in the Works at Fremantle – Global Bulletin - DEADLINE : Life Of Italian Cultural Icon Raffaella Carrà To Be Spotlighted In Fremantle Doc - VelvetMagIta : Raffaella Carrà, documentario in arrivo? Fremantle ottiene i diritti esclusivi #VelvetMag #Velvet - lucia25968868 : RT @Michele_Anzaldi: Raffaella Carrà: Fremantle si assicura i diritti per realizzare un documentario sulla cantante - -