Pensioni, la riforma prenderà il via dopo Natale (Di martedì 21 dicembre 2021) Concluso il primo incontro tra governo e sindacati sulla riforma Pensioni, si attende il calendario dei prossimi tavoli. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 21 dicembre 2021) Concluso il primo incontro tra governo e sindacati sulla, si attende il calendario dei prossimi tavoli. L'articolo .

Advertising

AndreaOrlandosp : Con i sindacati abbiamo avuto un confronto costruttivo sulla riforma delle pensioni. È l'inizio di un percorso attr… - Agenzia_Ansa : Confronto governo-sindacati sulle pensioni, al via i tavoli sulla riforma della Fornero. Draghi: 'Occhio alla soste… - Vittori48044829 : RT @orizzontescuola: Pensioni, la riforma prenderà il via dopo Natale - orizzontescuola : Pensioni, la riforma prenderà il via dopo Natale - SalomoniLuca_ : RT @CislNazionale: #LuigiSbarra: “Incontro positivo con il premier #Draghi. Il Governo ha accolto la nostra richiesta di avviare una fase d… -