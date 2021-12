Osimhen si prepara a tornare in campo | allenamento a Castel Volturno con la maschera protettiva

Leggi su ilnapolista

Victorsial ritorno in: è finalmente arrivata lache proteggerà l'attaccante nigeriano dopo l'intervento di ricostruzione maxillo-facciale necessario a seguito dell'infortunio subito in Inter-Napoli. Il club partenopeo ha pubblicato su Twitter gli scatti che ritraggonocon la nuovain carbonio e kevlar. Il nigeriano si allena acon la protezione al volto realizzata appositamente per lui, per garantirgli tutta la protezione necessaria ainsenza subire nuovi danni dopo quanto accaduto un mese fa. Victor #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/oAYEPhQhff — Official SSC Napoli (@sscnapoli) December 21, 2021