(Di martedì 21 dicembre 2021) AGI - "Il delitto di Fabrizioè maturato in uncriminale di gruppi contrapposti". E' quanto scrive il gip di Roma Tamara De Amicis nell'ordinanza di convalida del fermo e di applicazione di misura cautelare nei confronti di Raul Calderon, il presunto killer arrestato per l'di 'Diabolik',il 7 agosto 2019 a Roma. Nel contestare l'aggravante del metodo, il giudice delinea il quadro criminale in cui è maturato il delitto, riportando anche parti della richiesta formulata dal pm, con riferimenti alle indagini relative a 'Grande raccordo criminale' ai rapporti col clan Senese, all'indagine 'Mondo di Mezzo'. "In questo nuovo quadro ricostruito da indagini recentissime, che hanno avuto tutte conferma nelle sedi cautelari, il mondo criminale romano appare ...

Advertising

fattoquotidiano : Omicidio Piscitelli, il gip sull’arrestato: “Killer professionale”. L’intercettazione: “Lo sa tutta Roma che è stat… - sulsitodisimone : L'omicidio Piscitelli è avvenuto in 'un contesto mafioso', ha detto il Gip - LaStampa : Omicidio Diabolik, le carte dell’inchiesta: così è maturata la decisione di giustiziare Piscitelli - massimoneri90 : Omicidio Piscitelli, il gip sull’arrestato: “Killer professionale”. L’intercettazione: “Lo sa tutta Roma che è stat… - ParliamoDiNews : Omicidio Piscitelli, il gip sull`arrestato: `Killer professionale`. L`intercettazione: `Lo sa tutta Roma che è stat… -

Ultime Notizie dalla rete : omicidio Piscitelli

"Il delitto di Fabrizioè maturato in un contesto criminale di gruppi contrapposti". È quanto scrive il gip di ... il presunto killer arrestato per l'di Diabolik, avvenuto il 7 ...Raul Esteban Calderon è il principale indagato dell'di Fabrizio, detto Diabolik , narcotrafficante e capo ultrà della Lazio. Nell'ordinanza per il fermo emessa dal gip di Roma su richiesta della Procura, emergono numerosi dettagli ...Convalidato il fermo nei confronti di Raul Calderon, il presunto killer arrestato per l'omicidio di 'Diabolik', avvenuto il 7 agosto 2019 a Roma ...“È acclarato che Calderon svolga la funzione di killer in maniera per così dire professionale“. È il giudice per le indagini preliminari di Roma che nell’ordinanza di custodia cautelare, con cui ha co ...