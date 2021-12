Lazio, Immobile positivo al Covid: out col Venezia e 2021 terminato (Di martedì 21 dicembre 2021) L’attaccante della Lazio Immobile è risultato positivo al Covid-19. Niente Venezia per lui e 2021 terminato in anticipo Quello che tutti temevano si è trasformato in realtà. Ciro Immobile è positivo al Covid e ad un anno di distanza è costretto a restare di nuovo fuori e in isolamento. Se però un anno fa, per la vicenda finita poi in tribunale e per la quale la Lazio è stata scagionata, la positività si rivelò falsa, stavolta non ci sono dubbi. Come riporta il Corriere dello Sport oggi in edicola infatti, il bomber biancoceleste è risultato positivo ieri sia al test antigenico che a quello molecolare. Niente da fare dunque, con Immobile che dopo la cena di Natale di ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 dicembre 2021) L’attaccante dellaè risultatoal-19. Nienteper lui ein anticipo Quello che tutti temevano si è trasformato in realtà. Ciroale ad un anno di distanza è costretto a restare di nuovo fuori e in isolamento. Se però un anno fa, per la vicenda finita poi in tribunale e per la quale laè stata scagionata, la positività si rivelò falsa, stavolta non ci sono dubbi. Come riporta il Corriere dello Sport oggi in edicola infatti, il bomber biancoceleste è risultatoieri sia al test antigenico che a quello molecolare. Niente da fare dunque, conche dopo la cena di Natale di ...

Advertising

Alex_Piace : Tampone positivo lunedì... fine del 2021 calcistico per Ciro #Immobile #Lazio - LALAZIOMIA : Lazio, incubo Immobile: stavolta è positivo al Covid - solounastella : RT @Eurosport_IT: ?? Brutte notizie per la Lazio Ciro, ti aspettiamo presto in campo ?? #Immobile | #Covid | #Lazio - sportli26181512 : #Lazio, incubo #Immobile: stavolta è positivo al Covid: Era finito in isolamento subito dopo la positività della mo… - Eurosport_IT : ?? Brutte notizie per la Lazio Ciro, ti aspettiamo presto in campo ?? #Immobile | #Covid | #Lazio -