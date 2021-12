Inter | persa solo una delle ultime 19 partite di Serie A giocate di mercoledì

(Di martedì 21 dicembre 2021) L’ha perso soltanto una19didi(1-2 v Sampdoria nel gennaio 2021): completano il parziale, quattro pareggi e 14 successi, inclusi gli ultimi tre. L’(103) è la prima squadra che ha segnato più di 100 gol inA in un singolo anno solare a partire dal Milan nel 1950 (oltre 70 anni fa) – considerandoquesto campionato, i nerazzurri hanno realizzato almeno 48 reti nella prima metà di una stagione per la prima volta dal 1950/51 (53 dopo 19 gare). L’ha segnato 12 gol di testa in questo campionato, più di ogni altra squadra: è a -1 dal record della Fiorentina (13 nel 2005/06) in un singolo girone d’andata da ...

Advertising

CapetoLodovico : RT @leonida636: @realvarriale @sscnapoli @Inter Ciao Enrico ma ci fai anche la disamina della partita persa contro l'Empoli? Sempre troppo… - internewsit : Paventi: «I numeri dimostrano il momento Inter. Tranquillità mai persa» - - leonida636 : @realvarriale @sscnapoli @Inter Ciao Enrico ma ci fai anche la disamina della partita persa contro l'Empoli? Sempre… - Bubu_Inter : Che Napoli e Milan non potessero tenere quel ritmo (anche perché le avevano praticamente vinte tutte) si sapeva, ch… - gionniLZ : comunque non che io sia scaramantico ma: milan sassuolo (curva) persa; milan inter (1º rosso) pari; milan porto (cu… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter persa

Inter-News.it

... mercoledì ore 18:30, Barella squalificato Vacanze già iniziate per Niccolò Barella che a ... Barak si è fermato nel riscaldamento della sfidacol Torino e il problema alla schiena non è ......d'anticipo) e la qualificazione agli ottavi di Champions prima dell'ultima sfida (poi) con il ... E' per me un errore provare a capire chi tra i due sia (o sia stato) migliore per l', ...I nerazzurri sembrano l'unica squadra sicura della qualificazione. Dietro gli uomini di Inzaghi è bagarre: la ripartenza del Napoli, la crisi del ...È stato bravissimo Simone Inzaghi, perché ha trovato la squadra formata da Antonio Conte e ci ha messo del suo con le sue idee» Zenga, in collegamento da Dubai per Tiki Taka su Italia 1, segnala anche ...