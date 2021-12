Inter, la svolta di Marotta e Ausilio trova il consenso dei tifosi (Di martedì 21 dicembre 2021) A rivelarlo è la Gazzetta dello Sport che nell'edizione odierna fa i nomi anche dei primi giocatori attenzioni da Marotta e Ausilio: "L' Inter ha voglia di aprire un ciclo vincente. L'indicazione ... Leggi su sport.virgilio (Di martedì 21 dicembre 2021) A rivelarlo è la Gazzetta dello Sport che nell'edizione odierna fa i nomi anche dei primi giocatori attenzioni da: "L'ha voglia di aprire un ciclo vincente. L'indicazione ...

Advertising

infoitsport : Svolta per Juve e Inter: Milinkovic-Savic saluta con lo scambio - macondo83 : @GiusvaPulejo Quella partita è stata una svolta (negativa) anche per il Napoli, che ha perso giocatori (Osimhen su… - SacramentoPa : Come sa bene @maumou72, la svolta per l’Inter e per chi capisce un po’ di calcio e di psicologia applicata ad esso,… - deliux9 : @AslanNerazzurro Bellissimo? Stupendo. Ho sempre parlato di prestazioni e idee di calcio. Purtroppo va bene solo qu… - ilnapolionline : D'Ambrosio, difensore Inter: 'La gara con il Napoli ha segnato la svolta' - -