Inter | Dimarco | “Non vedo l’ora di rinnovare il contratto”

Advertising

Inter : ?? | PANCHINA 97 Radu, 5 Gagliardini, 8 Vecino, 10 Lautaro, 11 Kolarov, 12 Sensi, 13 Ranocchia, 22 Vidal, 32 Dimar… - Inter : ?? | PANCHINA 97 Radu, 5 Gagliardini, 8 Vecino, 9 Dzeko, 11 Kolarov, 12 Sensi, 13 Ranocchia, 22 Vidal, 32 Dimarco,… - InterFanTV : #Dimarco parla della sua crescita e di quella dell'#Inter, che insegue nuovi traguardi: - vivoperlinter : Grandi notizie dal canterano #Dimarco - sportface2016 : #Inter: #Dimarco pronto al rinnovo -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Dimarco

ASCOLTA Il difensore dell'ha parlato degli insegnamenti di Juric e Inzaghi e del rinnovo di contratto con i nerazzurri Federico, jolly difensivo dell', in una intervista a Tuttosport ha parlato degli ...E' prossimo al rinnovo ('dico la verità, non vedo l'ora di firmare') ma nel frattempo si gode il primato solitario con la suasi confessa a Tuttosport e torna sul rigore sbagliato con l'Atalanta, assicurando che se glielo chiedessero tornerebbe dal dischetto ma aggiunge Diverso il discorso sulle punizioniIl canterano nerazzurro è ormai esploso; già 2 gol e 2 assist quest'anno, in cui raramente ha giocato da titolare. Prolungamento ad un passo ...Il trequartista turco ha arricchito il suo gioco in una squadra che non gli chiede di essere decisivo come prima.