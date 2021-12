Il Prefetto sospende il consiglio comunale di Buonalbergo e nomina un commissario

Leggi su anteprima24

(Di martedì 21 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – Ildi Benevento ha sospeso ildia seguito della irrevocabilità delle dimissioni rassegnate dal sindaco Michelangelo Panarese. Per questa ragione il ViceAggiunto di Benevento, Salvatore Guerra (in foto), assolverà le funzioni diprefettizio per la gestione provvisoria dell’Ente. A lui sono state attribuite le funzioni del Sindaco, della Giunta e del. L'articolo proviene da Anteprima24.it.