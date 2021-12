False vaccinazioni all'hub di Palermo, tre i fermi tra cui il leader dei no vax (Di martedì 21 dicembre 2021) Tra gli indagati un’infermiera che in cambio di soldi simulava la vaccinazione in modo che il vaccinato, probabilmente no vax ,potesse avere il Green Pass o il Super Green Pass Leggi su rainews (Di martedì 21 dicembre 2021) Tra gli indagati un’inera che in cambio di soldi simulava la vaccinazione in modo che il vaccinato, probabilmente no vax ,potesse avere il Green Pass o il Super Green Pass

Advertising

repubblica : Palermo, giro di false vaccinazioni: 3 arresti. In manette il leader “No Vax” Filippo Accetta e un’infermiera. “400… - repubblica : Palermo, giro di false vaccinazioni: 3 arresti. In manette il leader No Vax Accetta e un'infermiera: 400 euro per u… - giusmo1 : (presto in tv) Palermo, giro di false vaccinazioni: 3 arresti. In manette il leader #NoVax Filippo Accetta e un’inf… - Affaritaliani : Palermo, se le inventano tutte: sistema di false vaccinazioni. Tre fermi - RobertoRenga : Pensa che giro di affari con false vaccinazioni, se fanno, come dovrebbero, il vaccino obbligatorio. -