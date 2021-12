Advertising

CorriereUniv : L'idea dei #virologi di prolungare le #vacanzedinatale a #scuola non piace ai #presidi. 'Idea inutile. Bisogna spin… - ecomstation1 : @marradr @SimonaBosch @AdrianaSpappa gli infermieri dei presidi covid che conosco l'hanno ripreso quasi tutti, anch… - LuigiF97101292 : RT @MediasetTgcom24: Covid, presidi: 'Allungare vacanze degli studenti sarebbe poco efficace' #covid - cicciodevilla : RT @MediasetTgcom24: Covid, presidi: 'Allungare vacanze degli studenti sarebbe poco efficace' #covid - MissereNicola : RT @MediasetTgcom24: Covid, presidi: 'Allungare vacanze degli studenti sarebbe poco efficace' #covid -

Ultime Notizie dalla rete : Covid presidi

bocciano l'ipotesi avanzata da alcuni virologi di non fare rientrare subito i ragazzi nelle aule a gennaio per fronteggiare l'aumento di casi di. 'Sono dell'idea che sia una scelta poco ...Tamponi introvabili da Milano a Torino e tracciamento dei contagi dain tilt. E migliaia di classi in Dad, In tutta Italia. "È chiaro che la situazione in generale ...nazionale, ai ...RIETI - La Direzione Aziendale della Asl di Rieti comunica l’attivazione di ulteriori 6 posti letto Covid-19 a pressione negativa in regime ordinario: il numero totale di posti letto ...Positivi i giocatori del Fanfulla di Lodi, salta il match di mercoledì. Ricoveri in aumento all'ospedale Maggiore. Rischio Dad anche nel Cremonese ...