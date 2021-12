Città Aperta | “Scelte e dichiarazioni di Picariello incompatibili con noi”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 21 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa dell’ufficio di Presidenza ‘’. “L’ufficio di Presidenza dell’associazione politico-culturale, riunito in data 21.12.21: preso atto della scelta operata dal consigliere comunale di Benevento Antonioin occasione delle votazioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale, nonché delledallo stesso successivamente rilasciate a vari organi di informazione; ritiene tale condotta incompatibile con il progetto politico ed i principi ispiratori di. Manda al Comitato Direttivo per gli adempimenti statutari”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.